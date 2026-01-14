Travaglio contro Bocchino | La sinistra non manifesta per l’Iran? Fatelo voi invece di accusare gli altri C’è un vocio insopportabile

Durante il programma Otto e mezzo su La7, Marco Travaglio ha risposto alle critiche di Italo Bocchino riguardo alla presunta mancanza di reazioni della sinistra italiana alle proteste in Iran. Travaglio ha sottolineato come sia ingiusto puntare il dito senza assumersi le proprie responsabilità, invitando a riflettere sulla reale natura del dibattito e sul tono spesso insopportabile di certi discorsi.

Nel dibattito televisivo di Otto e mezzo, su La7, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio respinge con vigore le accuse dell'ex parlamentare del Pdl Italo Bocchino sulla presunta "assenza di reazioni della sinistra" di fronte alla repressione delle proteste in Iran. Il direttore editoriale del Secolo d'Italia attacca: "Sicuramente c'è un doppio standard nella sinistra, perché la sinistra è scesa in piazza per Gaza e a favore di Maduro, addirittura con la Cgil e con Landini. Perché la sinistra manifestava per le donne di Gaza, e non manifesta per le donne iraniane? C'è questo silenzio molto rumoroso da parte della Schlein, ad esempio. Iran, Travaglio replica a Bocchino sulle accuse di silenzio della sinistra sulle proteste. Iran, Travaglio replica a Bocchino sulle accuse di silenzio della sinistra sulle proteste - Marco Travaglio risponde alle accuse mosse da Italo Bocchino sulla presunta assenza di reazioni della sinistra alle manifestazioni in Iran ... la7.it

Salvatore Granata. . Travaglio spiega alla perfezione al malcapitato bocchino, ai fascioleghisti ignoranti ed ai neoliberals, le differenze strutturali tra le proteste per Gaza e quello che sta accadendo in Iran. Goduria. #ottoemezzo facebook

Travaglio risponde a Bocchino: "C'è un vocio insopportabile di persone che continuano a dire: 'Perché non fate una manifestazione per questo Perché non fate una manifestazione per quello' Fatela voi, invece di chiedere agli altri di farla." #ottoemezzo x.com

