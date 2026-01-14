Trattori obsoleti e pericolosi incentivi per i sistemi antiribaltamento
Sono disponibili incentivi fino a 2.000 euro per le imprese agricole che intendono migliorare la sicurezza dei propri trattori obsoleti. Questi fondi sono destinati all’installazione di sistemi anti-ribaltamento, rollbar, cinture di sicurezza e dispositivi di segnalazione acustici e visivi, contribuendo a ridurre i rischi e garantire un ambiente di lavoro più sicuro per operatori e aziende agricole.
Trattori obsoleti, usurati e “pericolosi”. In arrivo fino a 2 mila euro a fondo perduto alle micro-piccole e medie imprese agricole che doteranno i propri trattori e mezzi agricoli di sistemi salva-vita come rollbar, dispositivi anti-ribaltamento, cinture di sicurezza e sensori acustici e visivi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
