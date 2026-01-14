Trasversale partono i cantieri per superare l' imbuto di Monte Romano | 5 anni di lavori

Partono i lavori sulla Trasversale Orte-Civitavecchia, un progetto che mira a migliorare la viabilità lungo l’imbuto di Monte Romano. Dopo cinque anni di attese e pianificazioni, le iniziative si stanno concretizzando, passando dalla fase di progettazione a quella di realizzazione. Sebbene i cantieri siano ancora in fase iniziale, questa operazione rappresenta un passo importante per potenziare la mobilità nella zona e ridurre i disagi di sempre.

Radio Alba. . Il Liceo Liceo Leonardo da Vinci Alba Linguistico, Musicale, Sc. Umane, Ec. Sociale in diretta video da Dieghito 27 ANNI DI RADIO ALBA: da oggi partono le iscrizioni. . . . . . . Ascolta Radio Alba sulle frequenze FM 103.4-104.6 e in DAB in tutto il facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.