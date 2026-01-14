Trasversale partono i cantieri per superare l' imbuto di Monte Romano | 5 anni di lavori
Partono i lavori sulla Trasversale Orte-Civitavecchia, un progetto che mira a migliorare la viabilità lungo l’imbuto di Monte Romano. Dopo cinque anni di attese e pianificazioni, le iniziative si stanno concretizzando, passando dalla fase di progettazione a quella di realizzazione. Sebbene i cantieri siano ancora in fase iniziale, questa operazione rappresenta un passo importante per potenziare la mobilità nella zona e ridurre i disagi di sempre.
Qualcosa si muove lungo la trasversale Orte-Civitavecchia. Al momento ancora sulla carta, ma ciò che ora è nero su bianco a breve potrebbe diventare qualcosa di concreto. L'infrastruttura, attesa da decenni e ritenuta la madre delle grandi incompiute della Tuscia, entra in una fase operativa.
Trasversale Orte–Civitavecchia, cantieri al via entro gennaio per superare Monte Romano - 5 anni è il tempo previsto per realizzare i prossimi 5km VITERBO – Per la Trasversale Orte–Civit ... etrurianews.it
