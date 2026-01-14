Trasporto pubblico Greco | Ok per il pagamento delle tredicesime 2025

L’assessore ai Trasporti Luigi Ambrosone ha incontrato questa mattina in Commissione Alboino Greco, presidente dell’Attività produttive, per discutere delle modalità di pagamento delle tredicesime del 2025 nel settore del trasporto pubblico locale. La riunione ha affrontato le questioni legate alla gestione finanziaria e alle tempistiche di pagamento, con l’obiettivo di garantire continuità e trasparenza nel servizio offerto ai cittadini.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il presidente dell’Attività produttive Alboino Greco ha ospitato stamane in Commissione l’assessore ai Trasporti Luigi Ambrosone per trattare la questione del trasporto pubblico locale in città. “Abbiamo affrontato il tema, anzitutto delle spettanze ai lavoratori. L’assessore Ambrosone ha garantito che già nelle prossime ore sarà corrisposta la tredicesima mensilità dell’anno 2025 ai lavoratori, dopo la risoluzione della vicenda legata alla Dichiarazione unica di regolarità contributiva, la Trotta, sollecitata dal Comune procederà ai pagamenti. In secondo luogo l’assessore Ambrosone ha informato che c’è il massimo impegno del Sindaco Clemente Mastella a risolvere per il meglio e senza disagi per lavoratori e utenti la questione della transizione dalla società Trotta al gestore unico Air”, dichiara il presidente Alboino Greco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

