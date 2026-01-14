Trasporti Giochi e legge quadro Il sindacato dei ghisa all’attacco

Il settore dei trasporti e dei giochi pubblici si trova al centro di diverse questioni, tra cui le recenti iniziative sindacali dei rappresentanti dei ghisa. Si affrontano temi che riguardano i mezzi pubblici, le Olimpiadi e le modifiche alla legge quadro sulla polizia locale, evidenziando la complessità delle attività e delle normative che regolano questo ambito.

Dai mezzi pubblici alle Olimpiadi. Fino all'annosa questione delle modifiche alla legge quadro sulla polizia locale. Il Sulpm torna a farsi sentire per sollevare una serie di problemi che riguardano i ghisa, con diversi mittenti a cui recapitare le varie istanze. In primo luogo, il segretario cittadino Daniele Vincini se l'è presa con la Regione: "Hanno pensato bene di non prorogare anche per gli operatori della polizia locale la convenzione per l'utilizzo gratuito dei mezzi pubblici regionali, così come garantito agli altri appartenenti alle forze di polizia a ordinamento statale e agli appartenenti alle forze armate".

Olimpiadi irraggiungibili: la mappa dei trasporti da Milano alle sedi dei giochi ora su milanocittastato.it - facebook.com facebook

