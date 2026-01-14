Trapani a rischio esclusione | a rimetterci il Benevento tutti i possibili scenari

Trapani rischia l'esclusione, con il Benevento tra le principali vittime di possibili scenari futuri. A meno di un anno dall’ultima controversia che ha coinvolto Turris e Taranto, il campionato di Serie C potrebbe nuovamente subire importanti modifiche. Questa situazione evidenzia le delicate questioni in corso e le potenziali conseguenze per le squadre coinvolte, in particolare per il club sannita, in un contesto ancora in evoluzione.

Tempo di lettura: 4 minuti Ci risiamo. A distanza di neanche un anno dall’esclusione di Turris e Taranto a marzo 2025 con il conseguente stravolgimento della classifica, un nuovo clamoroso terremoto potrebbe abbattersi sulla classifica del girone C di serie C ed a rimetterci sarebbe, in primis, il Benevento. La situazione in bilico è, come noto, quella del Trapani del vulcanico presidente Antonini che sta già facendo i conti con un pesantissimo -15, frutto di due tranches di punti di penalizzazione dovuti ad irregolarità amministrative e mancati pagamenti. La prossima data da segnare in rosso è quella del 22 gennaio quando il Tfn discuterà su un nuovo deferimento dei siciliani “ per non aver provveduto, entro il termine del 16 dicembre 2025, al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio e agosto 2025 in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all’esodo dovuti per le citate mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati nonché per non aver provveduto al versamento della quarta e quinta tranche delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS in scadenza rispettivamente entro le mensilità di agosto e settembre 2025, oggetto del processo verbale di contraddittorio del 29 maggio 2025 stipulato con Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Trapani”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

