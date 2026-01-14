Tragedia nella notte ventenne trovata morta in casa

Nella notte di Sampierdarena, una giovane donna di vent'anni è stata trovata senza vita in casa. Le circostanze del decesso sono al momento al vaglio delle autorità, che stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto. La comunità si trova a vivere un momento di grande dolore, mentre si attende l'esito delle verifiche ufficiali.

