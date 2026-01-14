Il traffico a Roma il 14 gennaio 2026 alle 18:30 presenta diverse criticità. Un incidente su piazzale Labicano causa difficoltà di transito, mentre il Raccordo Anulare registra rallentamenti tra la Cassia Veientana e la Salaria, con code anche sulla tangenziale est e altre arterie principali. Ricordiamo inoltre la terza domenica ecologica, con limitazioni alla circolazione privata nelle zone della fascia verde. Per dettagli e aggiornamenti, consultate il sito ufficiale di Roma.

Luceverde Roma incidente con difficoltà di transito su piazzale labicano altezza viale dello Scalo di San Lorenzo e invece il traffico intenso provocare rallentamento sul Raccordo Anulare in carreggiata interna dalla Cassia Veientana alla Salaria e poi più avanti tra la Nomentana e la Casilina rallentamenti con code a tratti anche in carreggiata esterna dalla Pontina alla Casilina file a tratti in uscita da Roma sul percorso Urbano della A24 dalla tangenziale est raccordo anulare si sta in coda in uscita la capitale anche sulla Flaminia da via dei Due Ponti a raccordo code nelle due direzioni invece sulla Salaria tra la tangenziale est e l'aeroporto dell'Urbe code sulla tangenziale est direzione San Giovanni da Corso di Francia la Salaria e poi verso lo stadio Olimpico tra la Tiburtina e la Salaria il 18 gennaio terza domenica ecologica della stagione con lo stop al privato nei confini della fascia verde al mattino Dalle 7:30 alle 12:30 e poi nel corso del pomeriggio dalle 16:30 alle 20:30 Come di consueto ci saranno delle deroghe ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-01-2026 ore 18:30

