Traffico Roma del 14-01-2026 ore 16 | 30

Il traffico a Roma il 14 gennaio 2026 alle 16:30 presenta diverse criticità. Sono segnalati incidenti in via di Torrevecchia e su via Appia, con code e difficoltà di transito. Lavori di potatura in viale di Castelporziano fino al 23 gennaio causano chiusure temporanee, mentre la terza domenica ecologica limita l’accesso al centro nella fascia verde. Si consiglia di pianificare gli spostamenti considerando queste situazioni.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità incidente con difficoltà di transito in via di Torrevecchia altezza via Giuseppe Girolami nelle direzioni altro incidente su via Appia code nei pressi di via Dei cessati spiriti ed ancora per incidente file sulla Cristoforo Colombo altezza Viale Algeria lavori di potatura Fino al 23 gennaio sul litorale in viale di castelporziano la strada è chiusa dalle 9 alle 16 in entrambi i sensi di marcia tra via Alessandro Stradella e via Orazio vecchi il 18 gennaio terza domenica ecologica della stagione con lo stop al traffico privato nei confini della fascia verde al mattino Dalle 7:30 alle 12:30 e poi nel corso del pomeriggio dalle 16:30 alle 20:30 Come di consueto ci saranno delle deroghe

