Traffico Roma del 14-01-2026 ore 11 | 30

Il traffico a Roma alle 11:30 del 14 gennaio 2026 presenta diverse criticità. Si segnalano rallentamenti e alcune chiusure temporanee, tra cui una manifestazione davanti al Ministero delle Imprese e restrizioni in via di San Basilio, Molise e altre strade centrali. Si consiglia di pianificare gli spostamenti con attenzione, considerando possibili code e deviazioni lungo le principali arterie della città.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità manifestazione in via questa mattina a pochi passi da via Veneto e da piazza Barberini il sit in davanti al Ministero delle imprese in programma fino alle 13 oltre a divieti di sosta in via di San Basilio sulla stessa via Molise sono possibili rallentamenti al traffico e intanto circolazione a rilento in via Trionfale 3 il raccordo anulare via di Casal del Marmo rallentamenti anche in via Cassia sempre tra il raccordo è l'ospedale San Pietro Fatebenefratelli tu la stessa via Flaminia rallentamenti tra il raccordo via del Foro Italico così come in via Salaria dall' altezza della motorizzazione civile Siena via dei Prati Fiscali in via Ardeatina prosegue la chiusura tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta a seguito di uno smottamento avvenuto nei giorni scorsi infine rallentamenti su via di Boccea tra via di Torrevecchia via Mattia Battistini in direzione di Piazza Irnerio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-01-2026 ore 11:30 Leggi anche: Traffico Roma del 11-01-2026 ore 14:30 Leggi anche: Traffico Roma del 01-01-2026 ore 14:30 La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Via Ardeatina collassa, strada chiusa a causa di uno smottamento; Le strade chiuse a Roma sabato 10 e domenica 11 Gennaio 2026; Maltempo a Roma, un albero crolla e manda il traffico in tilt; Taxi, oggi lo sciopero a Roma: durerà 24 ore. Rischio caos per il corteo da Fiumicino. Traffico Roma del 14-01-2026 ore 07:30 - Luceverde Roma traffico intenso in ulteriore aumento su tutte le principali strade di accesso a Roma code sulla Cassia dalla Storta la Giustiniana è dal ... romadailynews.it Traffico Lazio del 14-01-2026 ore 09:30 - Luceverde Lazio trovati brevi rallentamenti sul raccordo Viterbo Terni per lavori tra lo svincolo di Orte Bassano in Teverina e l'uscita di Soriano ... romadailynews.it Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde x.com Domeniche ecologiche a Roma: calendario e orari dei blocchi del traffico per l’inverno 2025-2026 https://www.quartomiglio.rm.it/2026/01/domeniche-ecologiche-a-roma-calendario-dei-blocchi-per-linverno-2025-2026 #roma #18gennaio #22febbraio #29marz facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.