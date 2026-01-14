Traffico Roma del 14-01-2026 ore 08 | 30

Il traffico a Roma del 14 gennaio 2026 alle 08:30 presenta un aumento consistente su tutte le principali direttrici di accesso, con code e rallentamenti su Cassia, Flaminia, Salaria e sulla tangenziale est. Si segnalano inoltre congestioni sulla Pontina e sulla A24, a causa di lavori e incidenti. La situazione richiede attenzione e pazienza, con possibili ripercussioni sulla circolazione urbana e interregionale. Per aggiornamenti dettagliati, consultare il sito ufficiale.

Luceverde Roma traffico intenso in ulteriore aumento su tutte le principali strade di accesso a Roma code sulla Cassia dalla Storta la Giustiniana è dal raccordo a via di Grottarossa altre cose sulla Flaminia dal raccordo via dei Due Ponti stessa situazione lungo la Salaria con code da Villa Spada via dei Prati Fiscali rallentamenti sulla diramazione di Roma nord da Settebagni a raccordo sul raccordo prima coda in carreggiata interna dalla Nomentana la 24 e proseguendo dalla casina l'appia incolonnamenti sull'intero tratto Urbano della A24 verso la tangenziale est la stessa tangenziale est code da via delle Valli a via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico a Roma Sud code sulla Pontina da Pomezia Castel Romano sempre a Roma Sud per uno smottamento è ancora chiusa la via Ardeatina tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta inevitabili le ripercussioni per la circolazione di anticipo infine che sulla A24 roma-l'aquila-teramo per lavori a partire dalle Io oggi resterà chiusa l'uscita di Castel Madama per chi proviene da Teramo riapertura prevista entro le 18 di venerdì 16 gennaio come sempre per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-01-2026 ore 08:30 Leggi anche: Traffico Roma del 08-01-2026 ore 14:30 Leggi anche: Traffico Roma del 08-01-2026 ore 08:30 La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Le strade chiuse a Roma sabato 10 e domenica 11 Gennaio 2026; Maltempo a Roma, un albero crolla e manda il traffico in tilt; Modifiche al piano di afflusso e alle aree parcheggio dello Stadio Via del Mare; Via Ardeatina collassa, strada chiusa a causa di uno smottamento. Traffico Roma del 14-01-2026 ore 07:30 - Luceverde Roma traffico intenso in ulteriore aumento su tutte le principali strade di accesso a Roma code sulla Cassia dalla Storta la Giustiniana è dal ... romadailynews.it Domeniche ecologiche a Roma: calendario e orari dei blocchi del traffico per l’inverno 2025-2026 https://www.quartomiglio.rm.it/2026/01/domeniche-ecologiche-a-roma-calendario-dei-blocchi-per-linverno-2025-2026 #roma #18gennaio #22febbraio #29marz facebook Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde x.com

