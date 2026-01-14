Traffico Roma del 14-01-2026 ore 07 | 30

Il traffico a Roma del 14 gennaio 2026 alle 07:30 mostra un aumento delle congestioni su principali vie di accesso, tra cui Cassia, Flaminia e Salaria. Si segnalano code e rallentamenti sulla tangenziale est, sulla Pontina e sulla A24. La viabilità è compromessa anche sulla via Ardeatina e sulla variante Roma-L’Aquila, con chiusure temporanee e lavori in corso. Si consiglia di pianificare eventuali percorsi alternativi e consultare aggiornamenti sul sito Roma.

Luceverde Roma traffico intenso in ulteriore aumento su tutte le principali strade di accesso a Roma code sulla Cassia dalla Storta la Giustiniana è dal raccordo a via di Grottarossa altre cose sulla Flaminia dal raccordo via dei Due Ponti stessa situazione lungo la Salaria con code da Villa Spada via dei Prati Fiscali rallentamenti sulla diramazione di Roma nord da Settebagni a raccordo sul raccordo prima coda in carreggiata interna dalla Nomentana la 24 e proseguendo dalla casina l'appia incolonnamenti sull'intero tratto Urbano della A24 verso la tangenziale est la stessa tangenziale est code da via delle Valli a via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico a Roma Sud code sulla Pontina da Pomezia Castel Romano sempre a Roma Sud per uno smottamento è ancora chiusa la via Ardeatina tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta inevitabili le ripercussioni per la circolazione di anticipo infine che sulla A24 roma-l'aquila-teramo per lavori a partire dalle Io oggi resterà chiusa l'uscita di Castel Madama per chi proviene da Teramo riapertura prevista entro le 18 di venerdì 16 gennaio come sempre per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma.

Domeniche ecologiche a Roma: calendario e orari dei blocchi del traffico per l'inverno 2025-2026

