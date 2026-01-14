Traffico Lazio del 14-01-2026 ore 17 | 30

Il traffico nel Lazio, del 14 gennaio 2026 alle 17:30, presenta alcune criticità. Sul raccordo Viterbo-Terni, lavori riducono le corsie tra Orte e Soriano nel Cimino, creando disagi nelle ore di punta. L’A24 Roma-L’Aquila-Teramo registra chiusure e deviazioni, con lavori in corso fino al 16 gennaio. A Roma, terza giornata della domenica ecologica limita il traffico nei confini della Fascia Verde. Si consiglia di pianificare gli spostamenti con

Luceverde Lazio trovati sul raccordo Viterbo Terni per lavori carreggiata è ridotto E tra svincolo Orte Bassano in Teverina e l'uscita di Soriano nel Cimino inevitabili disagi nelle ore di maggior traffico sulla A24 roma-l'aquila-teramo fino alle 18 di venerdì 16 gennaio per lavori chiusa l'uscita di Castel Madama per chi proviene da Teramo al 15 marzo i lavori in provincia di Frosinone sulla superstrada Sora Cassino che resta chiusa in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore e Belmonte Castello deviazioni possibili sulla strada provinciale 259 a Roma il 18 gennaio terza domenica ecologica della stagione con lo stop al traffico privato nei confini della fascia verde Dalle 7:30 alle 12:30 e poi Dalle 16:30 alle 20:30 e a Roma traffico intenso sul raccordo anulare con rallentamenti in carreggiata interna dalla Cassia Veientana alla Salaria e poi più avanti tra la Nomentana e la Casilina rallentamenti con code a tratti anche in carreggiata esterna dalla ponte alla Casilina ed è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

