Traffico Lazio del 14-01-2026 ore 09 | 30

Il traffico nel Lazio il 14 gennaio 2026 presenta alcuni rallentamenti e lavori in corso. Sul raccordo Viterbo-Terni si registrano code tra Orte Bassano in Teverina e Soriano nel Cimino, mentre sulla A12 Roma-Civitavecchia sono in corso interventi tra Cerveteri e Ladispoli. La A24 Roma-L’Aquila è chiusa all’altezza di Castel Madama fino alle 18 di venerdì. A Roma, il traffico è intenso sul Raccordo e sulla carreggiata esterna della Tangenziale

Luceverde Lazio trovati brevi rallentamenti sul raccordo Viterbo Terni per lavori tra lo svincolo di Orte Bassano in Teverina e l'uscita di Soriano nel Cimino si transita suker ridotte e sono in Corso lavori anche sulla A12 roma-civitavecchia trattori in pietra e cerveteri-ladispoli verso Cerveteri prestare le dovute attenzioni ancora per lavori è chiusa sulla A24 roma-l'aquila-teramo uscita di Castel Madama per le provenienze da Teramo riapertura prevista entro le 18 di venerdì 16 gennaio a Roma ancora intenso il traffico sul Raccordo con rallentamenti in carreggiata interna dalla Casilina l'appia rallentamenti con code a tratti anche lungo la carreggiata esterna dalla Casilina alla Tiburtina per quanto riguarda i trasporti momentaneamente sospeso il servizio della metro C tra Malatesta e Centocelle sono chiuse Inoltre le stazioni Mirti e Gardenie in strada bus sostitutivi da Francesca Ilaria è tutto grazie per l'ascolto villaggi in collaborazione con Roma Capitale

