Tra sacro e villeggiatura sabato 17 gennaio visita guidata a Montenero

Da livornotoday.it 14 gen 2026

Il 17 gennaio alle 10:30, si terrà una visita guidata a Montenero intitolata “Tra sacro e villeggiatura”. L’evento offre l’opportunità di scoprire i principali elementi storici e culturali del luogo, tra spiritualità e tradizione. Un’occasione per approfondire la conoscenza di Montenero e il suo patrimonio, in un contesto che unisce fede e storia locale. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

Sabato 17 gennaio, dalle 10:30, appuntamento con la visita guidata "Montenero, tra sacro e villeggiatura". Montenero racconta da sempre una doppia identità: da un lato il luogo della spiritualità, dominato dal fascino senza tempo del Santuario, dall'altro, il rifugio prediletto di viaggiatori e.

