Tra sacro e villeggiatura sabato 17 gennaio visita guidata a Montenero

Il 17 gennaio alle 10:30, si terrà una visita guidata a Montenero intitolata “Tra sacro e villeggiatura”. L’evento offre l’opportunità di scoprire i principali elementi storici e culturali del luogo, tra spiritualità e tradizione. Un’occasione per approfondire la conoscenza di Montenero e il suo patrimonio, in un contesto che unisce fede e storia locale. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

