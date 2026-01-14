Tra sacro e villeggiatura sabato 17 gennaio visita guidata a Montenero
Il 17 gennaio alle 10:30, si terrà una visita guidata a Montenero intitolata “Tra sacro e villeggiatura”. L’evento offre l’opportunità di scoprire i principali elementi storici e culturali del luogo, tra spiritualità e tradizione. Un’occasione per approfondire la conoscenza di Montenero e il suo patrimonio, in un contesto che unisce fede e storia locale. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.
Sabato 17 gennaio, dalle 10:30, appuntamento con la visita guidata “Montenero, tra sacro e villeggiatura”. Montenero racconta da sempre una doppia identità: da un lato il luogo della spiritualità, dominato dal fascino senza tempo del Santuario, dall'altro, il rifugio prediletto di viaggiatori e. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Montenero: tra sacro e villeggiatura Sabato 17 gennaio, ore 10:30 Con il nostro tour partiremo da Piazza delle Carrozze, passando dal cimitero storico, per poi salire a bordo della suggestiva funicolare, di cui conosceremo curiosità e storia. facebook
