Tra heritage e tecnologia le nuove direzioni della moda a Pitti Uomo 2025
A Pitti Uomo 109, la moda maschile per l’Autunno/Inverno 2026-27 si presenta come un equilibrio tra tradizione e innovazione. Tra radici storiche e avanzamenti tecnologici, le nuove direzioni del settore mostrano un percorso che valorizza l’artigianato e il comfort, senza rinunciare a un approccio contemporaneo e di qualità. Un’occasione per osservare come il menswear evolvesse mantenendo un forte legame con il proprio patrimonio.
A Pitti Uomo 109 il menswear guarda avanti senza recidere il legame con le proprie radici. La moda maschile per l’AutunnoInverno 2026-27 si muove lungo un equilibrio sottile tra memoria e innovazione, artigianato e tecnologia, comfort e rigore sartoriale. È un racconto fatto di ritorni. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
