Tra heritage e tecnologia le nuove direzioni della moda a Pitti Uomo 2025

A Pitti Uomo 109, la moda maschile per l’Autunno/Inverno 2026-27 si presenta come un equilibrio tra tradizione e innovazione. Tra radici storiche e avanzamenti tecnologici, le nuove direzioni del settore mostrano un percorso che valorizza l’artigianato e il comfort, senza rinunciare a un approccio contemporaneo e di qualità. Un’occasione per osservare come il menswear evolvesse mantenendo un forte legame con il proprio patrimonio.

