Tottenham e Aston Villa hanno accusato le risse della FA Cup

Dopo l'incontro di FA Cup nel nord di Londra, Tottenham e Aston Villa si trovano a dover affrontare le conseguenze disciplinari per le risse avvenute al termine della partita. L'episodio ha attirato l'attenzione, portando alla necessità di interventi ufficiali da parte della FA. La questione evidenzia l'importanza di mantenere comportamenti corretti durante e dopo gli eventi sportivi.

2026-01-14 18:30:00 Ecco quanto riportato poco fa: Tottenham e Aston Villa dovranno affrontare la disciplina della FA dopo uno scontro al termine della partita di FA Cup nel nord di Londra. Tottenham e Aston Villa sono stati accusati di cattiva condotta a seguito di una rissa tra i loro due gruppi di giocatori alla fine del terzo turno di FA Cup di sabato. Le due squadre sono state coinvolte in una bagarre al termine della vittoria per 2-1 del Villa al Tottenham Hotspur Stadium. Una dichiarazione della Federcalcio recita: "Tottenham Hotspur FC e Aston Villa FC sono stati accusati di cattiva condotta in seguito alla partita di FA Cup di sabato 10 gennaio.

Aston Villa-Tottenham: Postecoglu traballante si gioca tutto. Da Emery il colpo di grazia? - Dopo aver dominato la scena del calciomercato, l’Aston Villa ospita il Tottenham provare a riscrivere la storia della FA Cup. gazzetta.it

FA Cup 2025-2026: Tottenham-Aston Villa, le probabili formazioni - Il Tottenham attraversa un momento complicato e vede nella FA Cup l’occasione ideale per rilanciarsi. sportal.it

#Tottenham , in chiusura l’arrivo di #Gallagher : superata la concorrenza dell’Aston Villa x.com

«Le motivazioni e la spinta del pubblico di casa potrebbero fare la differenza. » Alle 18:45 a Londra va in scena un incontro di FA Cup che vede il Tottenham incrociare l’Aston Villa, con in palio il passaggio al quarto turno. La situazione delle due squadre in ca facebook

