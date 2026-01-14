Tosse nel bambino | convegno con prestigiosi relatori e crediti formativi

Il convegno del 17 gennaio si focalizza su diagnosi e terapia della tosse nel bambino, offrendo un’occasione di aggiornamento professionale. Sono previsti interventi di relatori di rilievo provenienti dalle principali scuole scientifiche nazionali, con crediti formativi riconosciuti. Un appuntamento importante per medici e operatori sanitari interessati a approfondire tematiche cliniche specifiche sulla salute pediatrica.

Sabato 17 gennaio si terrà il convegno dedicato a diagnosi e terapia della tosse nel bambino. Interverranno importanti e prestigiosi relatori provenienti dalle scuole scientifiche più rappresentative in ambito nazionale. Il corso di formazione con 8 crediti formativi è rivolto a 100. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

