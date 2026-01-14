Tornato da Cuba e debilitato dalla Dengue | avvocato 65enne di Rimini trovato morto in un hotel

L'avvocato Paolo Morri, 65 anni, è stato trovato senza vita in un hotel di Carpegna, sull'Appennino, dopo essere rientrato da Cuba. Debilitato presumibilmente dalla Dengue contratta durante il viaggio, Morri si trovava in vacanza. Le autorità stanno valutando le cause del decesso.

L’avvocato Paolo Morri è stato trovato morto in una stanza di un albergo a Carpegna, sull'Appennino. Era appena rientrato da un viaggio a Cuba, dove avrebbe contratto la Dengue. Nessun segno di violenza: si ipotizza un malore: il pm della Procura di Pesaro ha disposto l'autopsia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

