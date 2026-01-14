Tornano gli incontri per smettere di fumare | aperte le iscrizioni

Da arezzonotizie.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono aperte le iscrizioni agli incontri organizzati da Asl Toscana Sud Est per aiutare a smettere di fumare. Si tratta di sette sessioni, che si svolgeranno ogni martedì pomeriggio presso il SerD di via Fonte Veneziana 17 ad Arezzo, dalle 17,30 alle 18,30. Un’opportunità per ricevere supporto e informazioni utili in un percorso di miglioramento della salute.

Tornano gli incontri per smettere di fumare promossi da Asl Toscana Sud est. In tutto sette incontri, uno a settimana, il martedì pomeriggio nei locali del SerD di via Fonte Veneziana 17 ad Arezzo dalle 17,30 alle 18,30.Gli incontri partiranno martedì 10 febbraio. I dati raccolti fra coloro che. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

Leggi anche: Smettere di fumare: aperte le iscrizioni ai corsi

Leggi anche: Anche lo smartphone può aiutarvi a smettere di fumare: ecco le app da provare

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.