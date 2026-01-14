Torino Zapata può partire già a gennaio

Duvan Zapata potrebbe lasciare il Torino già a gennaio, secondo alcune indiscrezioni di mercato. Diversi club si sono mostrati interessati a valutare un suo eventuale trasferimento, aprendo la possibilità di un’uscita anticipata. Restano da capire le decisioni del club e le eventuali offerte, mentre le prossime settimane saranno decisive per il futuro dell’attaccante colombiano.

Il futuro di Duván Zapata può cambiare già a gennaio. In ambienti di mercato filtra la possibilità di un’uscita anticipata dal Torino, con più club pronti a sondare il terreno nelle prossime ore. In prima fila c’è il Genoa, alla ricerca di un attaccante esperto per la corsa salvezza. Il nodo resta l’ingaggio: Zapata ha ancora un anno e mezzo di contratto e percepisce circa 2,7 milioni di euro, cifra pesante per un profilo che compirà 35 anni tra tre mesi. La formula allo studio sarebbe un prestito con diritto di riscatto, per rendere l’operazione sostenibile. Attenzione anche al Pisa, coinvolto in modo ancora più diretto nella lotta per non retrocedere. 🔗 Leggi su Como1907news.com

