Torino violenze a corteo Pro-Pal | le immagini degli scontri avvenuti il 3 ottobre
Il 3 ottobre 2025 a Torino si sono verificati gravi disordini durante il corteo pro-Palestina, organizzato dal ‘Coordinamento Torino per Gaza’. La Polizia ha identificato e arrestato alcuni giovani, eseguendo otto misure cautelari, tra cui cinque persone ritenute responsabili degli scontri. Questo episodio ha suscitato attenzione sulle manifestazioni di solidarietà e sulle conseguenze di eventuali violenze durante eventi pubblici.
La Polizia ha eseguito 8 misure cautelari nei confronti di alcuni giovani, cinque dei quali accusati di essere tra i principali responsabili dei gravi disordini avvenuti il 3 ottobre 2025 a Torino, durante la manifestazione ‘Blocchiamo tutto’ pubblicizzata sui social media dal ‘Coordinamento Torino per Gaza’ in solidarietà al popolo palestinese. L’operazione denominata ‘ Riot ‘ è il risultato di una complessa attività d’indagine condotta dalla DIGOS di Torino con il supporto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, sotto la direzione della Procura della Repubblica ordinaria e dei minorenni di Torino. 🔗 Leggi su Lapresse.it
