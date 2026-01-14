Torino scontri ai cortei pro Palestina | fermati alcuni minorenni

Alle prime luci dell’alba, a Torino, è partita l’operazione Riot, un’azione coordinata dalla polizia e dalle procure di Torino e per i minorenni. L’obiettivo è fare chiarezza sui disordini avvenuti durante le manifestazioni pro Palestina dello scorso 3 ottobre, con l’arresto di alcuni minorenni coinvolti. L’indagine si concentra sull’identificazione di responsabili e sulla ricostruzione degli eventi.

È scattata alle prime luci dell'alba a Torino l'operazione Riot, una vasta iniziativa della polizia di Stato coordinata dalla Procura di Torino e dalla Procura per i minorenni, che mira a fare piena luce sui gravi disordini verificatisi in città durante le manifestazioni pro Palestina dello scorso 3 ottobre. Un'azione investigativa articolata, che segna un punto di svolta nell'inchiesta avviata dopo una giornata di forti tensioni urbane e scontri con le forze dell'ordine. Secondo quanto emerso finora, l'operazione prevede l'esecuzione di misure cautelari nei confronti di alcuni giovani, ritenuti dagli inquirenti tra i principali responsabili degli episodi di violenza che avevano trasformato una protesta politica in una situazione di emergenza per l'ordine pubblico.

