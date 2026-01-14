torino celebra la fiamma olimpica con sport e festa

Torino ospita la cerimonia di celebrazione della Fiamma Olimpica, un evento che unisce sport, musica e socialità. L’iniziativa invita la comunità a condividere momenti di entusiasmo e partecipazione, rendendo omaggio ai valori olimpici attraverso un percorso ricco di significato e convivialità. Un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza e festeggiare insieme questo simbolo di pace e unità.

. Un percorso unico tra emozioni, musica e comunità. Il viaggio emozionante da Bra fino a Torino. L’ Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 ha attraversato il Piemonte l’11 gennaio 2026, partendo da Bra, proseguendo per Alba, Asti e Moncalieri, e arrivando infine a Torino. Migliaia di cittadini hanno accolto i tedofori lungo il percorso, applaudendo, fotografando e condividendo momenti di gioia e festa. Il Truck Coca-Cola ha accompagnato la carovana con un’esplosione di luci, musica e movimento, trasformando ogni città in un’esperienza vibrante, dinamica e coinvolgente, capace di emozionare famiglie e appassionati di tutte le età. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

