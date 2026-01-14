Torino celebra la Fiamma Olimpica con sport e festa
Torino ospita la cerimonia di celebrazione della Fiamma Olimpica, un evento che unisce sport, musica e socialità. L’iniziativa invita la comunità a condividere momenti di entusiasmo e partecipazione, rendendo omaggio ai valori olimpici attraverso un percorso ricco di significato e convivialità. Un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza e festeggiare insieme questo simbolo di pace e unità.
. Un percorso unico tra emozioni, musica e comunità. Il viaggio emozionante da Bra fino a Torino. L’ Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 ha attraversato il Piemonte l’11 gennaio 2026, partendo da Bra, proseguendo per Alba, Asti e Moncalieri, e arrivando infine a Torino. Migliaia di cittadini hanno accolto i tedofori lungo il percorso, applaudendo, fotografando e condividendo momenti di gioia e festa. Il Truck Coca-Cola ha accompagnato la carovana con un’esplosione di luci, musica e movimento, trasformando ogni città in un’esperienza vibrante, dinamica e coinvolgente, capace di emozionare famiglie e appassionati di tutte le età. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
Leggi anche: Milano-Cortina: con Coca-Cola, viaggio della fiamma olimpica percorso che celebra sport, musica e condivisione
Leggi anche: Milano Cortina: con Coca-Cola, Viaggio della Fiamma Olimpica percorso che celebra sport, musica e condivisione
Domenica 11 gennaio il Viaggio della Fiamma Olimpica arriva a Torino; Rivoli e Collegno nel viaggio della Fiamma Olimpica verso Milano Cortina 2026 (fonte Prima Torino); La Fiamma Olimpica attraversa Bra e Alba fino a Torino, con Benedetta Parodi e Pecco Bagnaia; La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 arriva a Torino. Coca - Cola dà il via a un percorso di sport, musica e condivisione con i Tedofori Benedetta Parodi, Giulia Lamarca e Ivan Zaytsev.
La Fiamma Olimpica a Torino domenica 11 gennaio. La mappa del percorso e le tappe principali del tragitto - La traversata della staffetta con la Fiamma Olimpica prenderà il via dall’area di fronte allo stabilimento Stellantis di Mirafiori. quotidianopiemontese.it
Milano-Cortina 2026, la fiamma olimpica illumina Torino nel segno di Coca-Cola - Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano- milanosportiva.com
Milano-Cortina, Fiat accende Fiamma Olimpica a Mirafiori a Torino - Il passaggio presso lo stabilimento, casa della nuova Fiat 500 Hybrid, testimonia la condivisione del marchio dei valori dello spirito olimpico e sottolinea ancora una volta il profondo legame con la ... tg24.sky.it
? Fiamma a Venaria: la torcia olimpica attraversa la Reggia tra festa e sport #shorts
Torino celebra una grande donna della nostra storia! Il 17 gennaio verrà inaugurato il primo monumento pubblico dedicato a una donna nella città: la Marchesa Giulia di Barolo, conosciuta come la “marchesa dei poveri”, pioniera di riforme sociali e di un facebook
Ogni giorno in edicola così anche Torino festeggia Repubblica x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.