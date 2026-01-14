Torino ai quarti di finale di Coppa Italia Roma battuta 3-2 all' Olimpico

Il Torino ha conquistato un passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia, dopo aver battuto la Roma 3-2 all'Olimpico. La partita si è conclusa con una rete decisiva di Ilkhan al novantesimo, che ha permesso ai granata di superare gli ottavi e continuare il loro percorso nel torneo. La vittoria segna un risultato importante per il club piemontese, mentre la Roma esce eliminata dalla competizione.

Giallorossi eliminati agli ottavi, decisiva per i granata la rete siglata al novantesimo da Ilkhan ROMA - Il Torino batte la Roma per 3-2 e vola ai quarti di finale di Coppa Italia. All'Olimpico, i granata vanno in vantaggio tre volte, prima con la doppietta di Adams, a cui rispondono rispettivament.

Calcio, Coppa Italia, il Torino batte la Roma e vola ai quarti di finale dove troverà l'Inter - Partita folle all'Olimpico con i Granata che passano 3 a 2 contro i Giallorossi grazie alla doppietta di Adams e al goal di Ilkhan. rtl.it

Coppa Italia, il tabellone: il Torino ai quarti contro l’Inter (dal lato del Napoli) - Il Torino approda ai quarti di Coppa Italia dopo aver eliminato la Roma e affronterà l’Inter, già qualificatasi a dicembre grazie al successo sul Venezia. tuttonapoli.net

Riparte la Coppa Italia, la Roma sfida il Torino per un post nei quarti di finale: ecco il tabellone integrale del torneo x.com

«Giochiamo per vincere e vogliamo arrivare ai quarti». La Roma affronta il Torino negli ottavi di Coppa Italia, in programma questa sera alle 21 allo Stadio Olimpico. In palio, oltre al passaggio del turno, c’è la possibilità di sfidare l’Inter ai quarti. I giallorossi, gu - facebook.com facebook

