Torino ai quarti di finale di Coppa Italia Roma battuta 3-2 all' Olimpico

Il Torino ha conquistato un passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia, dopo aver battuto la Roma 3-2 all'Olimpico. La partita si è conclusa con una rete decisiva di Ilkhan al novantesimo, che ha permesso ai granata di superare gli ottavi e continuare il loro percorso nel torneo. La vittoria segna un risultato importante per il club piemontese, mentre la Roma esce eliminata dalla competizione.

Giallorossi eliminati agli ottavi, decisiva per i granata la rete siglata al novantesimo da Ilkhan ROMA - Il Torino batte la Roma per 3-2 e vola ai quarti di finale di Coppa Italia. All'Olimpico, i granata vanno in vantaggio tre volte, prima con la doppietta di Adams, a cui rispondono rispettivament. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

