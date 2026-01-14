Torcia olimpica a Varese spettacolo dei tedofori al palaghiaccio

La torcia olimpica è stata protagonista di un suggestivo spettacolo al palaghiaccio “Acinque Ice Arena” di Varese, con i tedofori che si sono passati la fiaccola pattinando. L’evento ha aperto il corteo cittadino, coinvolgendo la comunità e sottolineando il significato simbolico delle Olimpiadi. Un momento di condivisione che ha unito sport e tradizione in un’atmosfera sobria e partecipata.

Le immagini dello spettacolo al palaghiaccio “Acinque Ice Arena” di Varese, dove i tedofori si sono passati pattinando la torcia olimpica, prima del corteo cittadino per le strade della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Leggi anche: La torcia olimpica illumina Prato: città in festa per il passaggio dei tedofori Leggi anche: La torcia olimpica passa da Cervia e Ravenna: attesi sportivi e vip tra i tedofori Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Un fuoco, tanti eventi: Varese è la prima tappa lombarda della Fiamma Olimpica; La Fiamma Olimpica illumina Varese: percorso, programma e tedofori speciali per l’evento del 14 gennaio; La fiamma olimpica sta per arrivare in Lombardia: percorso, orari e dove vederla; Fiamma Olimpica a Varese, dove passa? Orari, percorso, strade chiuse per il debutto della fiaccola in Lombardia. La fiamma olimpica sta per arrivare in Lombardia: percorso, orari e dove vederla - Ecco la guida per seguire le ultime tappe della fiamma olimpica ... milanotoday.it

La Acinque Ice Arena culla della fiamma olimpica varesina - Al centro sportivo di via Albani si è svolta la cerimonia a cinque cerchi, con le esibizioni delle sei società sportive che animano il palaghiaccio tutti i giorni. varesenews.it

Passaggio della fiamma olimpica: come cambia la viabilità a Varese - In occasione dell'arrivo della fiamma olimpica a Varese mercoledì 14 gennaio la circolazione subirà diverse modifiche con il blocco totale del traffico nelle strade interessate tra le 18. varesenews.it

#Milan, ecco #Allegri con la torcia olimpica di @milanocortina26 x.com

Quando è iniziato il viaggio della Torcia Olimpica avevamo da subito sollevato un quesito in merito al fatto di vedere attori, personaggi dello spettacolo o influencer, portare la fiamma olimpica, mentre alcuni grandissimi sportivi che le Olimpiadi le hanno disput facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.