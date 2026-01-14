Topi d’appartamento di Napoli e provincia avevano preso di mira ville di vip romani

Un gruppo di ladri di Napoli e provincia aveva come obiettivo ville di personaggi noti romani. Recentemente, si sono recati a Roma con l’intento di entrare in contatto con un loro presunto collaboratore, trasferitosi in città, che avrebbe potuto facilitare le operazioni. L’indagine è in corso per chiarire i dettagli di questa attività e valutare eventuali collegamenti tra i membri del gruppo.

