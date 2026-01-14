Tootsie il musical al Teatro Sistina

Dal 22 gennaio al 1 febbraio 2026, il Teatro Sistina ospita nuovamente

Dal 22 gennaio al 1 febbraio 2026 torna in scena al Teatro Sistina “Tootsie”. Il Musical firmato e adattato in italiano da Massimo Romeo Piparo è tratto dal famoso film del 1982 di Sydney Pollack con Dustin Hoffman. A guidare il cast nel doppio ruolo Michael DorseyDorothy Micheaels è Paolo. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Teatro Sistina, Paolo Conticini e Mauro Casciari in “Tootsie” Leggi anche: “Matilda il Musical”, al Teatro Sistina a Roma per le feste di Natale La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Teatro Sistina, Paolo Conticini e Mauro Casciari in “Tootsie”; “Tootsie” torna in tour: al Teatro Sistina dal 22 gennaio al 1 febbraio; Tootsie torna al Teatro Sistina dal 22 gennaio al 1° febbraio -; Tootsie, al Sistina di Roma con Paolo Conticini e Mauro Casciari. Dal 22 gennaio. Tootsie, il musical al Teatro Sistina - Il Musical firmato e adattato in italiano da Massimo Romeo Piparo è tratto dal famoso film del 1982 di Sydney Pollack con ... romatoday.it

"Tootsie", il musical con Conticini e Iacchetti al Sistina - Per la prima volta in Europa arriva nei teatri italiani "Tootsie", il nuovo Musical firmato e adattato in italiano da Massimo Romeo Piparo tratto dal famoso film del 1982 di Sydney Pollack con ... romatoday.it

Massimo Romeo Piparo, «Portando Tootsie al Sistina ho realizzato un sogno. Iacchetti e Conticini? Un grande duo» - «Tootsie era un copione che avevo nel cassetto e che ora è diventato una realtà. video.corriere.it

Mauro Casciari è stato ospite di Radio Diva FM per parlare di "Tootsie", il musical di cui è protagonista con Paolo Conticini, in tour in questi giorni nei teatri di Emilia-Romagna e Veneto. facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.