Tommaso Saccardi si fa strada in Coppa Europa | podio di peso per abbassare il pettorale

Tommaso Saccardi si sta affermando nel circuito di Coppa Europa con risultati significativi. Nello slalom maschile a Crans Montana, la competizione ha visto la vittoria di Antoine Azzolin, alla sua seconda affermazione nel circuito. Questo evento conferma la crescita degli atleti italiani e l’importanza di ogni gara nel percorso verso obiettivi più alti.

Doppietta francese nello slalom maschile di Coppa Europa a Crans Montana. A salire sul gradino più alto del podio è Antoine Azzolin, che conquista la sua seconda vittoria della carriera nel circuito continentale. Azzolin ha dominato, visto che alle sue spalle ha concluso ad oltre un secondo il connazionale Auguste Alnette (+1.23). Sorride anche l'Italia con il terzo posto di Tommaso Saccardi (+1.37), che centra il terzo podio della carriera in Coppa Europa, il secondo in poche settimane dopo la seconda posizione in Val di Fassa. Un risultato comunque importante per l'emiliano, che ottiene punti nella World List per abbassare il pettorale di partenza in Coppa del Mondo.

Dopo il suo podio sulla “Aloch”, abbiamo parlato con Tommaso Saccardi, che è in gran forma. #FisAlpine facebook

