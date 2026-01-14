Tommaso Pambianchi si è spento a 14 anni | Sarai sempre con noi

La perdita di Tommaso Pambianchi, a soli 14 anni, rappresenta una tragedia che supera ogni comprensione. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile e richiama l’importanza di riflettere su temi di fragilità e di vicinanza alle famiglie colpite. In questa occasione, ricordiamo Tommaso con rispetto e sensibilità, riconoscendo il dolore che questa perdita comporta per tutti coloro che lo hanno conosciuto.

