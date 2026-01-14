Tombino scoperchiato e mattonelle saltate manutenzioni a rilento nel centro cittadino
Nel centro cittadino, alcune aree presentano criticità per la sicurezza, come un tombino scoperchiato in via Ammiraglio Alberto Da Zara e mattonelle danneggiate. La situazione evidenzia un intervento di manutenzione insufficiente, che potrebbe mettere a rischio pedoni e residenti. È importante che le autorità intervengano tempestivamente per ripristinare le condizioni di sicurezza e prevenire eventuali incidenti.
Potrebbe finirci dentro anche un bambino se, malauguratamente, lasciasse la mano di un adulto. Ed è profondo il tombino rimasto scoperchiato in via Ammiraglio Alberto Da Zara, all’altezza del civico 1. Il nastro segnaletico della Polizia Locale delimita l’area ormai da giorni.Il chiusino. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
