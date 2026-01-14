TNA | Aggiornamenti sullo status dei Rascalz dopo la scadenza del contratto

I Rascalz, recentemente usciti dal contratto con la TNA, sono alla ricerca di nuove opportunità nel mondo del wrestling professionistico. Dopo aver concluso il loro percorso con la TNA, si specula che la AEW possa rappresentare la loro prossima tappa. Questa fase di transizione apre interessanti prospettive per la loro carriera e per gli appassionati che attendono aggiornamenti sul loro futuro.

I Rascalz hanno lasciato la TNA ed ora sono in cerca di una nuova avventura per la loro carriera nel wrestling professionistico e la AEW sarà molto probabilmente la loro prossima casa. Nelle ultime ore i componenti della stable sono stati rimossi uno dopo l’altro dalle grafiche della Total Nonstop Wrestling, con Myron Reed che è stato rimosso dal suo incontro per l’ x Division Championship contro Leon Slater. Il motivo ora è chiaro, rispondendo alla domanda che molti fan si sono posti, i Rascalz hanno ufficialmente chiuso con la TNA. Già in Ottobre 2025 Zachary Wentz aveva fatto notare ai piani alti della compagnia che i loro contratti sarebbero scaduti a fine anno, notizia che arrivò proprio nel periodo di Bound For Glory, evento nel quale avrebbero dovuto combattere prima di essere tagliati in via definitiva dai piani e dalle storyline. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

