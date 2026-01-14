Tim accordo con Warner Bros per Hbo Max

Tim e Warner Bros. Discovery hanno stretto un accordo strategico per il lancio di HBO Max in Italia. Il servizio sarà disponibile su TimVision, integrato nell’offerta e accessibile a tutti gli abbonati. Questa collaborazione mira a offrire contenuti di qualità agli utenti italiani, garantendo un’esperienza di streaming più ampia e diversificata. La partnership rappresenta un passo importante nel settore dei servizi di intrattenimento nel nostro paese.

Tim e Warner Bros. Discovery annunciano una nuova partnership strategica per il debutto di Hbo Max in Italia e così il servizio arriva su TimVision, fruibile da tutti gli abbonati. Questo nuovo accordo consente di utilizzare l'app in abbinamento con le offerte TimVision e prevede anche il rinnovo dei contenuti di discovery+ con i 6 canali dell'offerta Eurosport insieme a Cnn International, già inclusi nell'abbonamento TimVision Play. La collaborazione rafforza la strategia di espansione globale di Hbo Max e quella di TimVision che consolida il suo ruolo in Italia. "Il lancio di Hbo Max rappresenta un elemento di per sè dirompente per il mercato italiano in quanto in unico servizio gli abbonati potranno trovare il meglio della produzione internazionale e locale del gruppo Warner Bros" commenta Alessandro Araimo, ad del gruppo Warner Bros.

TIM e Warner Bros. Discovery siglano un accordo per il debutto di HBO Max Italia - Discovery siglano un accordo per il debutto di HBO Max Italia: quanto costa e i dettagli dell'accordo. tvserial.it

Tim e Warner Bros. Discovery, accordo per lanciare HBO Max su TimVision - Questa collaborazione rafforza la posizione di TimVision come hub principale dello streaming ... borse.it

Paramount fa causa a Warner Bros Discovery per l’accordo con Netflix e avverte gli azionisti: “Poca trasparenza” :/ - facebook.com facebook

HBO Max arriva in Italia su Prime Video: annunciato un accordo con Warner Bros. x.com

