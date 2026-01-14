Ti è piaciuto KPop Demon Hunters? Allora potrebbe interessarti il nuovo progetto delle sue autrici e c’è di mezzo Shrek

Se hai apprezzato KPop Demon Hunters, potresti trovare interessante il nuovo progetto delle sue autrici, che coinvolge anche il mondo di Shrek. Recentemente, l’universo di Shrek è tornato alla ribalta con una notizia che ha catturato l’attenzione dei fan, aprendo nuove possibilità di narrazione e creatività. Un’occasione per scoprire come due mondi diversi possano incontrarsi in modo originale e stimolante.

Negli ultimi giorni, l'universo di Shrek è tornato a far parlare di sé con una notizia che sembra uscita da una fiaba. o da un sogno dei fan. Secondo quanto riportato da Gamereactor Danya Jimenez e Hannah McMechan, le sceneggiatrici dietro al successo animato Netflix KPop Demon Hunters, hanno rivelato di aver sviluppato una storia interamente dedicata a Lord Farquaad, il temibile e buffo antagonista del primo film. L'idea di uno spin-off centrato su uno dei villain più iconici dell'animazione ha subito acceso l'entusiasmo online. Anche se non esiste ancora una conferma ufficiale sulla realizzazione, la semplice esistenza della sceneggiatura ha riaperto la porta a nuove possibilità per il mondo di Shrek.

