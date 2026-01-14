Ti aiutiamo a cercare le tue amiche ma la stuprano fuori dalla discoteca | l' incubo di una 16enne

Una ragazza di 16 anni, smarrita tra la folla di una discoteca, cercava aiuto per ritrovare le sue amiche. Un gesto apparentemente innocuo si è trasformato in un incubo quando è stata vittima di un grave episodio di violenza. Questo caso evidenzia l’importanza di prestare attenzione alla sicurezza dei giovani in contesti affollati e di sensibilizzare su questi temi.

Le avevano offerto aiuto per trovare le sue amiche, disperse tra la folla e la musica di una discoteca. Ma quella proposta di aiuto si è trasformata in un incubo per una sedicenne, che è stata violentata da due giovani. Era la notte del 10 novembre 2024, a Certaldo, in provincia di Firenze. Ma. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

