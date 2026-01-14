Thunder dominanti Lakers show | notte NBA tra colpi di scena e conferme

La notte NBA ha offerto diverse sorprese e conferme: Oklahoma City ha superato gli Spurs, Denver ha ottenuto una vittoria senza Jokic, mentre LeBron e Doncic hanno guidato i Lakers in una partita importante. Questi incontri hanno evidenziato l’imprevedibilità e l’intensità del campionato, con protagonisti che si affermano e altri che tentano di risalire la china. Un approfondimento sulle ultime sfide e sui risvolti più significativi della stagione.

Oklahoma City abbatte il tabù Spurs, Denver vince senza Jokic, LeBron e Doncic guidano la rinascita dei Lakers. Bam Adebayo entra nella storia di Miami, serata amara per Milwaukee Dopo tre sconfitte consecutive nei precedenti di dicembre, gli Oklahoma City Thunder si prendono la rivincita e superano nettamente i San Antonio Spurs al Paycom Center .

NBA power rankings: Thunder dominate as Lakers, Pistons chase - Three of the Top 5 teams by standing in each of the Eastern and Western Conferences are in the NBA ...

Nba, notte ricca di spettacolo: Thunder a quota 30 vittorie, show di Doncic e LeBron - Sono state dieci le partite NBA disputate nella notte italiana, con risultati pesanti e prestazioni individuali di grande livello. corrieredellosport.it

