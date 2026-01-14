In questa intervista, approfondiamo il nuovo episodio di The Pitt 2 con Sepideh Moafi e Shawn Hatosy. I protagonisti condividono riflessioni su temi come empatia, pressione sociale e il valore di narrare storie significative. Un’occasione per conoscere meglio il loro lavoro e il messaggio che il fenomenale show intende trasmettere, offrendo uno sguardo autentico su un mondo che ha bisogno di eroi.

La nostra video intervista a due dei protagonisti del fenomenale show. Tra empatia, pressione sociale e "storie da raccontare". La serie è su HBO Max. "Spesso realizzi la prima stagione di una serie senza sapere davvero cosa succederà, ma questa volta era diverso", spiega un gentilissimo Shawn Hatosy - Emmy per il ruolo del dottor Jack Abbott -, tornato nel pronto soccorso del Pittsburgh Trauma Medical Center di The Pitt, ideata da R. Scott Gemmill. La serie arriva su HBO Max con una seconda stagione, confermando l'estrema qualità. Accanto all'attore, in occasione della nostra intervista video organizzata per il lancio, anche Sepideh Moafi che nella serie interpreta la dottoressa Al-Hashimi, un nuovo personaggio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Pitt 2: Sepideh Moafi, Shawn Hatosy e "un mondo che ha bisogno di eroi"

