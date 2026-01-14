The Division 2 | è in arrivo una nuova modalità ma non sarà disponibile per tutti

Nel 2026 si ricorda il decimo anniversario di Tom Clancy’s The Division, con particolare attenzione a The Division 2. A breve sarà introdotta una nuova modalità di gioco, tuttavia non sarà accessibile a tutti i giocatori. Questa novità rappresenta un aggiornamento importante, anche se limitato in questa fase, per continuare a offrire nuove esperienze all’interno del titolo.

Nel 2026 Tom Clancy’s The Division celebra dieci anni dal debutto del primo capitolo, ma le novità più rilevanti riguardano The Division 2. Ubisoft ha infatti annunciato l’arrivo di una nuova modalità di gioco pensata per i giocatori più esperti, capace di cambiare radicalmente il modo di affrontare missioni e combattimenti. L’entusiasmo, però, è accompagnato da una precisazione importante: non tutti potranno accedervi. La nuova modalità, chiamata Realismo, sarà infatti riservata a una parte specifica dell’utenza. La modalità Realismo arriverà a marzo 2026 e sarà accessibile esclusivamente da chi ha acquistato l’espansione Warlords of New York. 🔗 Leggi su Game-experience.it

