Thailandia le immagini successive al crollo della gru | i primi feriti tra i rottami

14 gen 2026

La Thailandia è stata colpita da un grave incidente in cui una gru edile è crollata su un treno in movimento nel nord-est del paese. L'evento ha causato un deragliamento, con almeno 30 vittime e numerosi feriti. Le immagini mostrano i rottami e il fumo che si alza dal sito dell’incidente, evidenziando la gravità di quanto accaduto.

Rottami e colonne di fumo che si alzano dal punto in cui una gru edile è caduta su un treno passeggeri in movimento nel nord-est della Thailandia mercoledì, causando un deragliamento che ha provocato la morte di almeno 30 persone e il ferimento di molte altre. Nel video, le immagini immediatamente successive al crollo. Il deragliamento è avvenuto su una parte di un progetto ferroviario ad alta velocità che collegherà la Cina con gran parte del Sud-Est asiatico. Anuphong Suksomnit, governatore della provincia di Nakhon Ratchasima, dove è avvenuto l’incidente, ha dichiarato che quattro passeggeri dei 171 che si ritiene fossero a bordo del treno sono ancora dispersi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

