Thailandia le immagini successive al crollo della gru | i primi feriti tra i rottami

La Thailandia è stata colpita da un grave incidente in cui una gru edile è crollata su un treno in movimento nel nord-est del paese. L'evento ha causato un deragliamento, con almeno 30 vittime e numerosi feriti. Le immagini mostrano i rottami e il fumo che si alza dal sito dell’incidente, evidenziando la gravità di quanto accaduto.

Rottami e colonne di fumo che si alzano dal punto in cui una gru edile è caduta su un treno passeggeri in movimento nel nord-est della Thailandia mercoledì, causando un deragliamento che ha provocato la morte di almeno 30 persone e il ferimento di molte altre. Nel video, le immagini immediatamente successive al crollo. Il deragliamento è avvenuto su una parte di un progetto ferroviario ad alta velocità che collegherà la Cina con gran parte del Sud-Est asiatico. Anuphong Suksomnit, governatore della provincia di Nakhon Ratchasima, dove è avvenuto l’incidente, ha dichiarato che quattro passeggeri dei 171 che si ritiene fossero a bordo del treno sono ancora dispersi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Thailandia, le immagini successive al crollo della gru: i primi feriti tra i rottami Leggi anche: Gru crolla su un treno passeggeri: almeno 22 morti e 80 feriti nel nord-est della Thailandia Leggi anche: Thailandia: gru crolla su treno, 22 morti e 70 feriti La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Thailandia, le immagini successive al crollo della gru: i primi feriti tra i rottami - (LaPresse) Rottami e colonne di fumo che si alzano dal punto in cui una gru edile è caduta su un treno passeggeri in movimento nel nord- stream24.ilsole24ore.com

Thailandia, treno deraglia dopo il crollo di una gru: almeno 22 morti e decine di feriti - Una grave tragedia ferroviaria ha scosso la Thailandia settentrionale nella mattinata del 14 gennaio. ilmessaggero.it

Drammatico: treno in corsa deraglia dopo crollo di una gru, immagini impressionanti - Un treno in corsa è deragliato all'improvviso, dopo essere stato colpito dal crollo di una gru. newsmondo.it

Gru collassa su un treno in transito, 22 morti in Thailandia: le IMMAGINI facebook

