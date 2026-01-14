Thailandia gru crolla e si schianta su un treno | 22 morti

Nella regione nord-est della Thailandia, una gru è improvvisamente crollata su un treno passeggeri, provocando la morte di almeno 22 persone e il ferimento di circa 70. L’incidente ha suscitato grande cordoglio e attenzione sulle condizioni di sicurezza dei cantieri e dei trasporti nel paese. Le autorità stanno approfondendo le cause dell’accaduto per prevenire future tragedie.

(Adnkronos) – Una gru è crollata su un treno passeggeri nel nord-est della Thailandia, uccidendo almeno 22 persone e ferendone circa 70. Lo riportano i media locali. L'incidente è avvenuto nel distretto di Sikhio, nella provincia di Nakhon Ratchasima, a circa 230 chilometri a nord-est di Bangkok. Secondo il quotidiano thailandese Khaosod, l'enorme gru in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Thailandia: gru crolla su treno, 22 morti e 70 feriti Leggi anche: Gru crolla su un treno passeggeri: almeno 22 morti e 80 feriti nel nord-est della Thailandia Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Thailandia, gru crolla e si schianta su un treno: 22 morti; Una gru crolla su un treno in transito: almeno 22 morti; Napoli-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Thailandia | gru crolla su treno 22 morti e 70 feriti. Thailandia, gru crolla e si schianta su un treno: 22 morti - est della Thailandia, uccidendo almeno 22 persone e ferendone circa 70. adnkronos.com

La gru crolla e si schianta sul treno: 12 morti in Thailandia - Un treno è deragliato in Thailandia dopo che una gru edile è caduta sopra uno dei vagoni, uccidendo almeno 12 persone. rainews.it

Thailandia: crolla un gru su un treno in viaggio: almeno 22 morti - (LaPresse) Un treno è deragliato in Thailandia dopo che una gru edile è caduta sopra uno dei vagoni, provocando la morte di almeno 12 persone. stream24.ilsole24ore.com

Thailandia, crolla gru su un treno in movimento a nord di Bangkok: almeno 22 vittime, decine i feriti - @ultimoranet x.com

A proposito del 2026 ... """ I dirigenti aziendali avvertono che il 2026 sarà il peggiore per l'economia degli ultimi 30 anni. Il Vietnam è sulla buona strada per superare la Thailandia , Thailandia sull'orlo del baratro: la crescita è destinata a crollare sotto il 2% a c - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.