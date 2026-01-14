Thailandia crolla una gru sopra un treno | almeno ventotto morti

In Thailandia, una gru è crollata sopra un treno passeggeri in partenza da Bangkok, causando almeno ventotto decessi. L’incidente si è verificato questa mattina, nel corso di un tragico evento che ha coinvolto il collegamento tra la capitale e Ubon Ratchathani. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’accaduto, mentre i soccorritori sono intervenuti sul posto per gestire le conseguenze della tragedia.

Questa mattina, in Thailandia, una gru è crollata sopra a un treno passeggeri, partito dalla capitale Bangkok e diretto a Ubon Ratchathani, città nel nord-est del Paese. Nello schianto, almeno ventotto persone hanno perso la vita, mentre oltre ottanta sono rimaste ferite, delle quali sette in modo grave. Il treno, a bordo del quale viaggiavano circa centonovantacinque passeggeri, è deragliato, e la carrozza colpita ha preso fuoco. La gru si trovava in un cantiere, nell'ambito dei lavori per la linea ad alta velocità verso il Laos. L'incidente è avvenuto nella provincia di Nakhon Ratchasima. Alcune riprese, verificate dall' Agence France-Presse, mostrano la struttura rotta, posata su giganteschi pilastri di cemento, mentre il fumo si alza dai rottami del mezzo di trasporto sottostante.

