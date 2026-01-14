Thailandia | crolla un gru su un treno in viaggio | almeno 22 morti

In Thailandia, un incidente ferroviario ha causato la morte di almeno 22 persone. Una gru edile è caduta su un treno in movimento, provocando il deragliamento e gravi conseguenze. L’evento sottolinea i rischi legati alla sicurezza nelle opere di costruzione e alla gestione delle infrastrutture. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incidente e prevenire episodi simili in futuro.

Un treno è deragliato in Thailandia dopo che una gru edile è caduta sopra uno dei vagoni, provocando la morte di almeno 12 persone. Almeno 64 persone sono rimaste ferite. La gru, utilizzata per la costruzione di una ferrovia sopraelevata ad alta velocità, è caduta sul treno che stava viaggiando da Bangkok alla provincia di Ubon Ratchathani, causando il deragliamento del treno e un incendio, secondo quanto riferito dal Dipartimento delle Pubbliche Relazioni di Nakhon Ratchasima. A bordo del treno c’erano 195 persone. Il dipartimento ha affermato che l’incendio è sotto controllo e che i soccorritori stanno cercando le persone intrappolate all’interno del treno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

