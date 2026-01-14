Tevere balneabile Gualtieri ci crede | il tavolo di lavoro diventa operativo
Dopo il primo incontro del 6 novembre, in Campidoglio si sono riuniti nuovamente tutti gli attori coinvolti nel progetto per rendere il Tevere balneabile. Il tavolo di lavoro, ora operativo, rappresenta un passo importante verso la riqualificazione del fiume, con l’obiettivo di migliorare la qualità delle acque e promuovere iniziative sostenibili per la città.
Dopo il primo incontro, svoltosi il 6 novembre scorso, in Campidoglio sono tornati ad incontrarsi tutti i soggetti impegnati nel rendere balneabile il fiume Tevere.I quattro gruppi di lavoro Sotto il coordinamento di Agostina Chiavola, professoressa di ingegneria sanitaria ambientale della. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Rifiuti e pesticidi: è disastro Tevere. Fiume balneabile? Si arena il sogno di Gualtieri
Leggi anche: Roma: assessora Ambiente, partito il lavoro operativo per la balneabilita’ del Tevere
Tevere balneabile, Gualtieri ci crede: il tavolo di lavoro diventa operativo.
Il Tevere come la Senna, il sindaco Gualtieri: “Sarà balneabile entro 5 anni” - A dirlo è stato il sindaco della capitale, Roberto Gualtieri: “Entro 5 anni potremo fare il bagno nel Tevere”. quotidiano.net
Roma, entro 5 anni il Tevere diventerà balneabile come a Parigi - Un sogno che sembrava impossibile potrebbe presto diventare realtà: fare il bagno nel Tevere, proprio come accade a Parigi con la Senna. siviaggia.it
Tevere balneabile in cinque anni: per Gualtieri dopo la stroncatura dei medici arriva quella della regione - Il governatore del Lazio ha commentato, non per la prima volta, l’intenzione del sindaco Gualtieri di emulare ... romatoday.it
Tevere balneabile, avviata la fase operativa. Alfonsi: «Esperti al lavoro per definire una strategia» https://www.lacapitale.it/articolo/tevere-balneabile-avviata-la-fase-operativa-alfonsi-esperti-al-lavoro-per-definire-una-strategia - facebook.com facebook
“Rendere il Tevere un fiume fruibile e, in prospettiva, balneabile non è un sogno simbolico, ma un obiettivo misurabile. Con il Digital Twin possiamo integrare qualità delle acque, pressioni antropiche, idrologia e depurazione in un’unica piattaforma” - Marco x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.