Tevere balneabile al via la fase operativa | quattro gruppi di lavoro per la riqualificazione del fiume

Il Campidoglio avvia la fase operativa per rendere il Tevere balneabile, istituendo quattro gruppi di lavoro dedicati alla riqualificazione del fiume. I tavoli tecnici si concentreranno sulla qualità delle acque, la tutela dell’ecosistema e la gestione degli scarichi, con l’obiettivo di migliorare le condizioni ambientali e promuovere un utilizzo sostenibile del Tevere.

Il Campidoglio accelera sul progetto di rendere il Tevere balneabile. Istituiti quattro tavoli tecnici che studieranno qualità delle acque, ecosistema e scarichi.

Il Tevere e la sfida della balneabilità - La balneabilità non viene trattata come un obiettivo isolato, ma come il risultato finale di un processo più ampio di rigenerazione ecologica e di riconnessione tra il fiume e la città. nuoto.com

Tevere balneabile, il progetto entra nel vivo: operativo il tavolo di lavoro del Campidoglio - Il progetto di rendere il Tevere nuovamente balneabile compie un passo avanti concreto. romadailynews.it

Tevere balneabile, Gualtieri ci crede: il tavolo di lavoro diventa operativo ift.tt/fS5N4hH x.com

Tevere balneabile, avviata la fase operativa. Alfonsi: «Esperti al lavoro per definire una strategia» https://www.lacapitale.it/articolo/tevere-balneabile-avviata-la-fase-operativa-alfonsi-esperti-al-lavoro-per-definire-una-strategia facebook

