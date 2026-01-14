Terzo Gusella racconta la vita dei nostri avi nell’Ottocento

Terzo Gusella presenta un percorso sulla vita dei nostri antenati nell’Ottocento. L’incontro, intitolato “C’era una volta a Cesenatico”, si terrà giovedì alle 16 presso il Museo della Marineria, rivolto agli adulti e organizzato dall’Università. Un’occasione per scoprire aspetti storici e culturali di un’epoca fondamentale per il nostro territorio e le sue tradizioni.

"C'era una volta a Cesenatico" è il tema dell'incontro che si terrà giovedì pomeriggio alle 16 al Museo della Marineria, organizzato dall'Università per gli adulti. Il relatore Terzo Gusella affronterà la vita dei nostri bisnonni e trisnonni, nella prima metà dell' ottocento. Come nascevano, come vivevano e per quali motivi morivano, soffermandosi poi su quattro argomenti che hanno caratterizzato la loro esistenza fino alla fine del ventesimo secolo. Si parlerà quindi delle tre sanguinose guerre per la creazione della nuova Italia, della nascita dei partiti politici e del contrasto con l'istituzione monarchica.

