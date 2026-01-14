Terrore nel capannone Precipitano due operai

Due operai sono rimasti coinvolti in un incidente in un capannone, precipitando da una piattaforma mentre montavano una tenda. La piattaforma, elevata a circa cinque o sei metri, si è improvvisamente abbassata, causando la caduta. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, mentre le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

e Dario Crippa Stavano montando una tenda, erano su una piattaforma che era salita per portarli all’altezza desiderata di cinque o sei metri circa, quando sono precipitati. Paura ieri alle 13.25 circa ad Arcore, in via Belvedere 42, nella zona industriale. Gravi, ma per fortuna non in pericolo di vita i due operai, rispettivamente di 25 e 49 anni. Immediatamente avvisate dai colleghi, sul luogo si sono preciptate due ambulanze, l’automedica, l’elisoccorso, i vigili del fuoco la polizia locale e i funzionari di Ats. Secondo una prima ricostruzione i due operai si trovavano sul tetto di un capannone, che ospita un laboratorio dal quale escono pallet per la logistica, per montare una tenda quando per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti sono caduti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Terrore nel capannone. Precipitano due operai Leggi anche: Precipitano mentre montano una tenda: gravi due operai Leggi anche: Arcore, precipitano da 5 metri mentre montano una tenda: gravi due operai Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Terrore nel capannone. Precipitano due operai. Agtw.it. . Anguillara Sabazia, scomparsa Federica Torzullo: sequestrati capannone e uffici dell’azienda del marito - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.