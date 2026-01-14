Terremoto completati i controlli alla Gulminelli | la scuola elementare pronta a riaprire

Dopo i controlli svolti a seguito del terremoto di martedì, la scuola elementare Gulminelli di Ponte Nuovo è stata giudicata sicura e pronta a riprendere le attività scolastiche. La riapertura è stata confermata in conformità alle verifiche tecniche effettuate, garantendo la sicurezza degli studenti e del personale docente. La scuola riprenderà regolarmente il suo funzionamento, assicurando continuità educativa e tutela delle condizioni strutturali.

Terremoto: tutte le scuole di Ravenna aperte domani 14 gennaio, concluse le verifiche su Rodari e Gulminelli - AGGIORNAMENTO ORE 17: Sono terminate le verifiche nei plessi comunali a seguito delle scosse di terremoto di questa mattina: domani l’attività didattica ... ravennanotizie.it

Terremoto Ravenna, scuole: da domani riaprono quasi tutte. Verifiche ancora in corso solo per la Rodari di Mezzano e la Gulminelli di Ponte Nuovo - Da domani tutte le scuole del Comune di Ravenna riapriranno, ad eccezione delle primarie Rodari di Mezzano e Gulminelli di Ponte Nuovo per le quali ... corriereromagna.it

