Terni cerimonia d' insediamento del nuovo Procuratore della Repubblica Antonio Laronga | il magistrato foggiano assume ufficialmente le funzioni

Domani a Terni si svolgerà la cerimonia di insediamento del nuovo Procuratore della Repubblica, Antonio Laronga. L’evento si terrà alle 11:30 nell’aula della Corte d’Assise del Palazzo di Giustizia di Corso del Popolo, segnando l’inizio ufficiale del suo mandato presso la procura di Terni.

