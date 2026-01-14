Terni cerimonia d' insediamento del nuovo Procuratore della Repubblica Antonio Laronga | il magistrato foggiano assume ufficialmente le funzioni
Domani a Terni si svolgerà la cerimonia di insediamento del nuovo Procuratore della Repubblica, Antonio Laronga. L’evento si terrà alle 11:30 nell’aula della Corte d’Assise del Palazzo di Giustizia di Corso del Popolo, segnando l’inizio ufficiale del suo mandato presso la procura di Terni.
Inizia il mandato del magistrato Antonio Laronga alla procura di Terni. Si terrà infatti domani, giovedì 15 gennaio 2026, alle ore 11,30, presso l’aula della Corte d’Assise del Palazzo di Giustizia di Terni, di Corso del Popolo, la cerimonia di insediamento del nuovo Procuratore della Repubblica. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
