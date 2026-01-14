Termini tornano liberi gli aggressori del rider

Da romatoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giovani tunisini di 18 e 22 anni, inizialmente coinvolti nell'aggressione a un rider avvenuta sabato sera in zona Termini, sono stati rimessi in libertà. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale, ma al momento non ci sono ulteriori dettagli sul procedimento giudiziario in corso. Restano da chiarire le motivazioni e le circostanze dell'incidente, mentre le indagini proseguono.

Tornano in libertà i due giovani tunisini di 18 e 22 anni accusati di aver aggredito un rider sabato sera in zona Termini. Il gip ha convalidato il fermo, ma ha respinto la richiesta di misura cautelare in carcere chiesta dalla procura. La violenza si era consumata in via Manin con calci e pugni. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Rider picchiato a Termini, tornano liberi i due giovani accusati dell’aggressione

Leggi anche: Aggressione rider a Roma, fermo convalidato ma tunisini tornano liberi

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il video dell'aggressione ai militanti di Gioventù Nazionale: picchiati con bastoni, ombrelli e cinghie.

termini tornano liberi aggressoriDopo i pestaggi, maxi operazione a Termini: 5 arresti e dodici denunce. Tornano in libertà gli aggressori del rider - Centinaia le persone controllate per rendere la stazione Termini, a Roma, più sicura. msn.com

termini tornano liberi aggressoriRider picchiato a Termini, tornano liberi i due giovani accusati dell’aggressione - I due ragazzi accusati di aver picchiato un giovane nella zona della stazione Termini sono tornati liberi. fanpage.it

termini tornano liberi aggressoriTermini, aggressione al rider: fermo convalidato ma subito liberi i due tunisini - Tornano in libertà i due giovani tunisini accusati di aver aggredito un rider - iltempo.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.