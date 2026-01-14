Tentato colpo in una gioielleria di Filetta | si indaga

Nella prima mattinata a Pezzano di Filetta si è verificato un tentato furto presso una gioielleria. Intorno alle 4, i malviventi hanno forzato la saracinesca e danneggiato una vetrina, ma sono stati messi in fuga dall’allarme e dall’arrivo delle forze dell’ordine. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili e ricostruire l’accaduto.

