Tentato colpo in una gioielleria di Filetta | si indaga
Nella prima mattinata a Pezzano di Filetta si è verificato un tentato furto presso una gioielleria. Intorno alle 4, i malviventi hanno forzato la saracinesca e danneggiato una vetrina, ma sono stati messi in fuga dall’allarme e dall’arrivo delle forze dell’ordine. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili e ricostruire l’accaduto.
Ladri in azione, intorno alle 4 di stamattina, presso una gioielleria, a Pezzano di Filetta: forzando la saracinesca e danneggiando una vetrina, i malviventi hanno tentato il colpo, ma senza riuscire nell'intento grazie all'attivazione del sistema di allarme che li ha messi in fuga e all'arrivo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Arezzo, assalto in gioielleria: colpo da 500mila euro. Indaga la polizia
Leggi anche: Prato: trentenne trovato per strada in una pozza di sangue, si indaga per tentato omicidio
*Salerno, tentano il colpo in appartamento: arrestati* Ennesimo tentato colpo in un appartamento, stamani, a Mercatello. Tre le persone colte sul fatto e arrestate dalla Polizia Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #LiraTv #EseiProtagonista #arresto facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.